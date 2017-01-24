Брандл: Экклстоун создал чемпионат мирового уровня

Бывший пилот Формулы-1, комментатор британского телеканала Sky Sportsподелился своим мнением об уходес поста промоутера чемпионата.«За несколько десятилетий Берни выполнил невероятную работу. Он превратил несколько трасс и команд в чемпионат мирового уровня. Это можно сравнить с Кубком мира по футболу и Олимпийскими играми. Но эти турниры проходят раз в четыре года, а Формула-1 — каждый год. Благодаря ему мы заработали много денег и стали частью Формулы-1, независимо от роли в ней. Но ему 86 лет. Мир спорта быстро меняется. Возможно, это лучший момент для ухода», — приводит слова Брандла Sky Sports.