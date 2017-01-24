Кэри: уважаю Экклстоуна, но последние годы Формулой-1 нужно было управлять иначе

Исполнительный директор Формулы-1рассказал, что уход— это шаг навстречу изменениям в чемпионате.«Я уважаю Экклстоуна, но последние четыре-пять лет Формулой-1 нужно было руководить иначе. Берни работает один. Это не очень эффективно сегодня. Мы хотим сделать так, чтобы в спорте стало больше энергии и задора. Слишком часто звучало слово «нет», мы должны начать говорить «да». Я искренне высоко оцениваю советы и консультации Берни, но Формуле-1 нужен новый старт», — приводит слова Кэри BBC.