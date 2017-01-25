Виджаю Маллье выдвинули обвинения в мошенничестве

24 января в Индии владельцу команды «Форс Индия»было выдвинуто обвинение в сговоре и мошенничестве, связанных с непогашенным кредитом в размере 9 млрд рупий ($ 132 млн), сообщает Reuters.В марте прошлого года Маллья перебрался в Великобританию после того, как индийские банки попытались через суд взыскать $ 1,4 млрд, которые якобы должна его авиакомпания Kingfisher. Центральное бюро расследований (CBI) обвинило Маллью в выводе из Индии 2,54 млрд рупий, которые предназначались для ныне несуществующей авиакомпании. В начале прошлого года Индия попыталась добиться его экстрадиции, но потерпела неудачу.В общей сложности обвинения были выдвинуты против Малльи и девяти других человек, а также против самой компании Kingfisher. Бывший председатель и управляющий директор государственного банка IDBI Bank Ltd был арестован вместе с ещё четырьмя руководителями банка. CBI также арестовала финансового директора Kingfisher и трёх старших должностных лиц компании.В сентябре прошлого года Маллья заявил о готовности вернуться в Индию, однако отметил, что не может это сделать без паспорта, который был аннулирован властями Индии.