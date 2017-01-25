Вольф: ни одна из команд не схватилась за предложение купить акции Формулы-1

Руководитель «Мерседеса»считает, что команды Формулы-1 не захотели выкупать акции чемпионата потому, что не знают, как поведут себя новые владельцы серии. Для команд были зарезервированы акции на сумму $ 400 млн, но приобретённые доли не дали бы им право голоса в совете директоров.«Нам это предложили, но ни одна из команд не схватилась за предложение. Не было времени, и были не полностью согласованы условия между интересами продажи акций и долгосрочными интересами команд, которые в первую очередь направлены на спорт и его устойчивость», — приводит слова Вольфа F1i.