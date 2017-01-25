Летние тесты Формулы-1 в 2017 году пройдут на «Хунгароринге»

ФИА утвердила проведение летних внутрисезонных тестов Формулы-1 на 2017 год. Они пройдут 1 и 2 августа в Венгрии на трассе «Хунгароринг», сообщает Autosport.
С момента возвращения внутрисезонных тестов в 2012 году летом их, за исключением одного раза в 2015 году, принимала британская трасса «Сильверстоун». Однако теперь это право досталось «Хунгарорингу».
Первые внутрисезонные тесты 2017 года состоятся 18-19 апреля в Бахрейне на трассе «Сахир». Также были утверждены постсезонные тесты в Абу-Даби 28 и 29 ноября.