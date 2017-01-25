Джовинацци: если появится шанс выступить в Ф-1 в 2017-м — воспользуюсь им

Вице-чемпион GP2готов дебютировать в Формуле-1 в 2017 году. В грядущем сезоне итальянец будет исполнять роль третьего пилота «Феррари». Он рассчитывает на место боевого пилота в Ф-1 в сезоне-2018.«Я всё ещё привыкаю быть частью такой большой команды, где столько людей работает на двух пилотов. Как третий пилот я буду много работать на симуляторе. Мне нужно многому научиться, и я буду выкладываться на 110 %, потому что если появится шанс выступить в гонке — я им воспользуюсь», — приводит слова Джовинацци Sky Sports.