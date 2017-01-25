Марко: в Формуле-1 многое можно изменить в ближайшее время

Советник «Ред Булл»считает, что новые руководители Формулы-1 могут изменить ситуацию в ней, несмотря на наличие контрактов, рассчитанных до 2020 года.«Берни сделал мировое шоу из ничего. Сделал многих людей, включая нас, богатыми. Но мы также знаем о проблемных зонах.Технически, все правила определены до 2020 года. Но я думаю, что многое можно сделать в ближайшее время. Наш спорт должен стать более открытым. Нынешний год — только начало», — приводит слова Марко Salzburger Nachrichten.