Боттас: новый титул «Уильямса» — вопрос времени

Гонщик «Мерседеса»считает, что его бывшая команда «Уильямс» может вновь стать чемпионом Формулы-1.«И у меня, и у команды был восхитительный график роста. С каждым годом команда становилась всё более профессиональной. Дело шло лучше, даже если результаты не всегда это показывали.Я всегда говорил, что у „Уильямса“ нет причин снова не выиграть чемпионат, учитывая, сколько их команда уже выиграла. Думаю, это только вопрос времени. Жаль, что мы не взяли вместе первую победу или титул, но я желаю всем в „Уильямсе“ всего наилучшего. Надеюсь, рано или поздно команда возьмёт титул», — цитирует Боттаса официальный сайт Формулы-1.