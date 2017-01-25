Р. Браун: Формуле-1 надо избегать искусственного создания шоу

Спортивный директор Формулы-1призвал не гнаться за искусственным повышением зрелищности с помощью новых форматов квалификации, двойных очков и DRS.«Конечно, перемены будут. С Кэри на месте президента, со мной на посту спортивного директора и с Братчесом, отвечающим за маркетинг, решения будут более целостными. А потом мы привлечём ФИА, команды и организаторов этапов.Мы должны избежать искусственного создания шоу, как случалось в последние годы. Но я согласен с тем, что нам нужно больше борьбы. А для этого надо терпение. Было бы ошибкой переходить от чёрного к белому — у нас сложный спорт», — приводит слова Брауна Motorsport.