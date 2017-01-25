Братчес представил план из четырёх пунктов по улучшению Формулы-1

Коммерческий директор FOMобозначил четыре основных направления, которые являются приоритетными для новых владельцев Формулы-1 из Liberty Media, чтобы сделать «Королевские автогонки» более привлекательными.«Есть четыре вещи, на которых я хочу сосредоточиться. Одна из них — это бренд. Бренд является точкой входа для любой компании, любой марки, любого вида спорта. И мы будем работать, чтобы постараться понять бренд. Мы будем «полировать» его, развивать. Это будет находиться в центре всего, над чем мы работаем. Это позволит нам выйти на новые рынки.Второе — это цифровые технологии. Я думаю, что в цифровом пространстве открываются огромные возможности для повторного представления продуктов, которые сегодня имеет Ф-1. Есть возможность привлекать болельщиков новыми способами, а также использовать цифровые технологии для того, чтобы активизировать спонсоров.Третий момент — это необходимость создать более демократичный подход с точки зрения работы с партнёрами… И последнее — это гоночный опыт. Создание лучших гонок, которые привлекают болельщиков и телевидение, — это огромная возможность», — приводит слова Братчеса Motorsport.