В «Тойоте» уверены, что смогут бороться за победы в ралли в сезоне-2017

Руководитель «Тойоты»Томми Мякинен остался доволен скоростью новой «Тойоты Ярис» на WRC Ралли Монте-Карло и считает, что конкурентоспособность машины позволит побороться за победы в сезоне-2017. По итогам недавно состоявшейся гонки пилот «Тойоты» Яри-Матти Латвала занял второе место.
«После этого ралли я испытываю уверенность, что у нас есть хорошие шансы побороться за победу в этом году. Это невероятный результат. Я так рад за команду. Мы начинали с нуля, проделали огромную работу, нам было не с чем сравнивать нашу машину. Мы должны были начинать с чистого листа», — приводит слова Мяккинена Autosport.