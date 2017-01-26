Лоренсо намерен выступать за «Дукати» до конца карьеры в MotoGP

Испанский мотогонщик Хорхе Лоренсо намерен завершить свою карьеру в MotoGP в составе команды «Дукати». Испанец перешёл в итальянскую команду из «Ямахи» по окончании сезона-2016.
«Я подписал контракт с «Дукати», чтобы завершить свою карьеру здесь, хотя никогда не знаешь, что может произойти в твоей жизни, не говоря уже о гонках. Но моё намерение состоит в том, чтобы уйти в отставку в статусе пилота «Дукати», и, если это возможно, как легенда. Пребывание в «Ямахе» было бы очень хорошим вариантом и с финансовой точки зрения, и с учётом получения конкурентоспособного мотоцикла. Но я выбрал «Дукати».
Я понимаю значимость Валентино Росси для «Ямахи» за всё то, что он дал им, за все его победы и титулы и значение его личности с маркетинговой точи зрения. Для производителя нормально сосредоточиться на нём. Но каждый раз, когда с ним продлевали контракт, «Ямаха» и, в особенности, Лин Джарвис признавали мою ценность. Очень трудно иметь хорошие отношения с партнёром по команде, потому что он — твой главный конкурент. Если он побеждает тебя, то нет никаких оправданий. Но, в конце концов, хорошо пожать друг другу руки: это помогает тебе понять, что он чувствует то же, что и ты», — приводит слова Лоренсо Autosport.