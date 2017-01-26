Вильнёв: Стролл заслуживает места в Формуле-1

Чемпион мира 1997 года в Формуле-1 канадецвысказался в поддержку своего соотечественника, на которого навесили ярлык рента-драйвера из-за того, что он получает финансовую поддержку на развитие карьеры от отца — миллиардера Лоуренса Стролла. В 2017 году Стролл будет выступать за команду «Уильямс».«Определённо, он должен ещё больше доказывать свой талант, и он знает это. В сознании людей заложена общая простая позиция, что если у вас есть деньги, то вы не можете иметь талант, что не является правдой. Эти две вещи не связаны. Деньги дают вам возможности, но затем всё зависит от того, что вы показали.Очевидно, когда у вас есть деньги, то вы продвигаетесь вперёд, получая лучшие возможности… Но он очень быстр, очень талантлив. Я несколько раз встречался с ним на гоночной трассе в прошлом году и был очень впечатлён его подходом. У него, кажется, есть правильный ментальный настрой. Так что сейчас, я вполне позитивно оцениваю его возможности», — приводит слова Вильнёва Sky Sports.