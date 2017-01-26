Moscow Raceway объявил о начале продаж билетов на российский этап DTM 2017 года

Автодром Moscow Raceway объявил о старте продаж билетов на этап DTM, который пройдёт на российской трассе в середине лета 2017 года. Стоимость билетов – от 900 рублей.
Этап DTM пройдёт на подмосковном автодроме 21-23 июля. На территории трека будет функционировать огромный парк развлечений от Audi, BMW и Mercedes-AMG, а также детская площадка и многочисленные точки фудкорта. 23 июля после завершения заездов начнётся большой концерт, хедлайнер которого будет объявлен позднее.
Билеты по предпродажным ценам (до 31 мая) можно уже приобрести на сайте автодрома – www.moscowraceway.com В феврале 2017 года стартуют продажи у билетных партнёров автодрома, по идентичным ценам.
Билеты традиционно разделены на три категории – золотую, серебряную и бронзовую с разным доступом на трибуны. В паддок, где размещаются команды, машины и пилоты, и на концерт можно попасть по билету любой категории. Также доступны билеты на все три дня (21-23 июля). Предварительное расписание уик-энда будет опубликовано дополнительно, отмечается в официальном пресс-релизе.
Чемпионат DTM проходит на автодроме Moscow Raceway с 2013 года. Первый российский этап, по признанию руководства серии DTM, стал самой успешной премьерой за всю историю чемпионата.