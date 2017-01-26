Новыми поставщиками топлива и масла для «Рено» будут BP и Castrol

Поставщиками горюче-смазочных материалов для команды Формулы-1 «Рено» в сезоне-2017 будут компании BP и Castrol. Смена поставщика ГСМ ожидалась на фоне неопределённости в конце прошлого года относительно дальнейшего участия компании Total в Ф-1 после смены регламента.«С новыми правилами Формулы-1 на 2017 год, касающимися аэродинамики, чувствительность по мощности увеличится. Поэтому ГСМ будут иметь ещё большее значение для общей производительности болида, чем было с момента перехода на новые силовые установки в 2014 году. Команды и компании BP и Castrol очень воодушевлены вызовом, который ставит перед ними Ф-1. Мы уверены, что эти компании помогут нам достичь наших амбициозных целей в 2017 году и за его пределами», — приводятся слова босса «Рено» Сириля Абитебуля в официальном пресс-релизе.