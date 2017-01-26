Петров: новые владельцы могут сделать с Ф-1 всё что угодно, даже закрыть

Российский гонщикпрокомментировал приобретение прав на Формулу-1 американской компанией Liberty. В своём «инстаграме» россиянин опубликовал архивное фото, сопроводив его воспоминаниями, а также рассуждениями о будущем Ф-1.«Многие сейчас задают вопрос, что станет с Формулой-1, ведь, как известно, поменялись владельцы… Владельцы — американцы, поэтому они могут сделать всё что угодно, поменять правила, сделать гонки более трёх часов, как в IndyCar, а могут вообще закрыть эту серию. Хотя это, конечно, маловероятно.Что касается машин, то, безусловно, я хотел бы вернуть звук в Формуле-1 и высокие обороты, добавить мощности, так как сегодня Формулу-1 не слышно, многие болельщики потеряли интерес. И, наверное, главное, чтобы не было слишком коротких гонок, ведь всё-таки одна гонка с плановыми пит-стопами и стратегиями делает зрелищность этой серии», — написал Петров.