Экклстоун заработал $ 28 млн на продаже акций Liberty

Бывший руководитель Формулы-1заработал $ 28 млн на продаже акций новых владельцев серии Liberty. Акции он получил в рамках сделки по продаже Ф-1.По условиям сделки, большинству новых акционеров Liberty не могли продавать свои доли в компании в течение полугода. Однако несколько лиц, включая Экклстоуна, были в числе исключений. 25 января несколько ключевых лиц Ф-1 продали свои акции Liberty на $ 39,9 млн, сообщает Guardian. Большая часть проданных акций пришлась на долю Экклстоуна.После продажи Ф-1 Экклстоун был лишён поста руководителя серии.