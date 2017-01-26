Вольф: мы не должны превращать Формулу-1 в бета-тесты

Руководитель «Мерседеса»подчеркнул, что, работая над изменениями в Формуле-1, новому руководству серии не стоит идти на перемены только ради перемен.«Нам надо признать, что Формула-1 — технический спорт и тут всегда будут полярные мнения. Есть люди, которые будут что-то ненавидеть, а другие будут это же любить. Это нормально.Но одно можно сказать точно: мы не должны превращать Ф-1 в бета-тесты. Нам не надо портить отношения с лояльными фанатами, вводя правила, не рассмотренные должным образом. Мы должны использовать данные с научным подходом и смотреть, что работает в других видах спорта и развлечений. А потом сочетать это с сильными сторонами Ф-1», — цитирует Вольфа NBC Sports.