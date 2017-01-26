Мери: Боттас талантливее Росберга, он выиграет у Хэмилтона

Бывший пилот Формулы-1заявил, чтопревосходити победит во внутрикомандной борьбе св «Мерседесе».«Я уверен, что Боттас талантливее Росберга. Да, Росберг сумел выиграть титул, и он очень работящий, но я думаю, что у Боттаса больше природного таланта и он выиграет борьбу у Хэмилтона. Хотя так и не кажется, но „Мерседес“ — это и дом Боттаса. Он уже был пилотом „Мерседеса“, когда выступал в Формуле-3 и Тото Вольф был его менеджером с 2007 года», — цитирует Мери Paddock Talk.