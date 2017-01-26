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175 лет назад 2016
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Мери: Боттас талантливее Росберга, он выиграет у Хэмилтона

26 января 2017, четверг. 20:32. Авто
Бывший пилот Формулы-1 Роберто Мери заявил, что Валттери Боттас превосходит Нико Росберга и победит во внутрикомандной борьбе с Льюисом Хэмилтоном в «Мерседесе».

«Я уверен, что Боттас талантливее Росберга. Да, Росберг сумел выиграть титул, и он очень работящий, но я думаю, что у Боттаса больше природного таланта и он выиграет борьбу у Хэмилтона. Хотя так и не кажется, но „Мерседес“ — это и дом Боттаса. Он уже был пилотом „Мерседеса“, когда выступал в Формуле-3 и Тото Вольф был его менеджером с 2007 года», — цитирует Мери Paddock Talk.
Источник: PaddockTalk Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Валттери Боттас Льюис Хэмилтон Нико Росберг Роберто Мери
Новости. Авто
26 января 2017, четверг
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