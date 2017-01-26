Боттас: прессинг? Больше всего я сам давлю на себя

Пилот «Мерседеса»рассказал, что не боится прессинга со стороны команды. Он сам всегда подталкивает себя к новым достижениям.«Прессинг? Выступая в Формуле-1, я заметил, что, когда он накапливается, это может иметь плохие последствия. Мои цели всегда были самыми высокими. Я сам поднимаю планку для себя. Поэтому если прессинг и будет, то он будет исходить от меня самого. Я хочу выигрывать гонки и титулы. Чувствую поддержку со стороны команды, которая поможет мне в любой ситуации. Моя задача — атаковать на пределе, как это всегда было во время гонок», — приводит слова Боттаса PaddockTalk со ссылкой на финскую радиостанцию MTV3.