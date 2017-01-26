Marca: «Феррари» назовёт новый болид в честь Жюля Бьянки

Новый болид «Феррари» будет называться SF17-JB, сообщает Marca. Испанское издание заметило твит компании Santander с подобной информацией, позже твит был удалён.В новом названии болида будут буквы JB, которые означают инициалы гонщика. Цифра 17, по версии испанского издания, будет иметь сразу два значения: год сезона и номер Бьянки, под которым он выступал в Формуле-1. Сейчас 17-й номер выведен из обращения в Формуле-1.Напомним, Бьянки был участником молодёжной программы «Феррари». Пилот умер в июле 2015 года спустя девять месяцев после аварии на Гран-при Японии 2014 года.