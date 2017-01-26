Вольф объяснил краткосрочность контракта с Боттасом
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Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф рассказал, почему с новичком команды Валттери Боттасом был подписан контракт только на один год.
«Мы хотим, чтобы сработал вариант с Боттасом и нам не пришлось искать другого пилота. Но, как показал опыт с Нико, ситуация может измениться в любой момент. Посмотрим, насколько Валттери будет конкурентоспособен по сравнению с Льюисом. Посмотрим на пилотов нашей молодёжной программы(Паскаль Верляйн и Эстебан Окон. — Прим. «Чемпионата»). В 2018 году у нас будет много вариантов. После ситуации с Нико мы не можем быть уверены в чём-то на 100%», — приводит слова Вольфа Auto Motor und Sport.
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