Миккельсен хочет выступать на частном Polo в WRC в 2017 году

Бывший гонщик «Фольксвагена» Андреас Миккельсен хочет выступать на частном автомобиле VW Polo в WRC в 2017 году. Миккельсен не смог найти себе место в заводской команде, поэтому на данный момент выступает в WRC2 за «Шкоду».
«Моя цель — вернуться в заводскую машину и бороться за титул в следующем сезоне. В нынешнем году мы планировали провести три гонки за рулём Polo. Мы хотели провести гонку в Швеции, но нам не хватит времени на омологацию автомобиля. Сейчас работаем над подготовкой к гонке в Португалии», — приводит слова Миккельсена Autosport.