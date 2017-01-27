Гонка Формулы-Е в Брюсселе может не состояться

Гонка Формулы-Е в столице Бельгии Брюсселе под угрозой срыва из-за проблем с местным правительством, сообщает Autosport.Организаторы этапа вынуждены искать альтернативный маршрут трассы, поскольку власти региона против проведения гонки в районе парка Элизабет. Также против гонки в этом районе выступают местные жители, которые обратились к властям с петицией.Планировалось, что этап в Брюсселе состоится 1 июля 2017 года в районе Эйзель, но организаторы были вынуждены искать новый маршрут из-за проведения в это время местного фестиваля.