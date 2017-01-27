Сайнс-мл.: когда Алонсо протестирует новый болид, он не захочет уходить из Ф-1

Пилот «Торо Россо»рассказал о своих отношениях с гонщиком «Макларена»и о новых болидах 2017 года.«На самом деле у меня нет контакта с Фернандо. Мы общаемся меньше, чем кажется людям. Я даже не в курсе, где он готовится к сезону. Думаю, когда Алонсо протестирует новый болид, ему будет трудно завершить карьеру в Формуле-1. Новые болиды будут гораздо быстрее. Ими будет сложнее управлять. Я начал готовиться к сезону в зале 23 декабря», — приводит слова Сайнса-младшего Marca.