Организаторы GP2 опубликовали календарь на 2017 год

Организаторы серии GP2 представили официальный календарь на чемпионат 2017 года. Первый этап состоится в Бахрейне с 14 по 16 апреля. Этапа в России, как и в прошлом году, не будет.
Также пройдут две тестовые серии — в Барселоне (13-15 марта) и в Сахире (29-31 марта).
GP2. Календарь сезона-2017
14-16 апреля — Сахир
12-14 мая — Барселона
25-27 мая — Монте-Карло
23-25 июня — Баку
07-09 июля — Шпильберг
14-16 июля — Сильверстоун
28-30 июля — Будапешт
25-27 августа — Спа-Франкоршам
01-03 сентября — Монца
06-08 октября — Херес
24-26 ноября — Яс-Марина.