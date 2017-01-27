Организатор гонки Ф-1 в Остине приветствовал бы появление ещё одного ГП в США

Управляющий «Трассы Америк»заявил, что хотел бы видеть ещё одну гонку в США в календаре Формулы-1.«В конечном итоге это привлечёт больше внимания к этому виду спорта и к нашей гонке. Вторая гонка привлечёт внимание людей к Ф-1 на более долгий период. Одним из недостатков Формулы-1 является то, что большинство гонок проходит в 7 утра по американскому времени или даже раньше. И если добавить одну гонку в нашей временной зоне, это увеличит количество болельщиков», — цитирует Эпштейна F1Today.Вместе с тем организатор Гран-при США не считает, что вторую гонку следует делать уличной: «Гонки стоят дорого. Создание уличного трека может обойтись в $ 60-90 млн, и логистика крайне сложна. Уличные гонки имеют тенденцию быть скучными. На таких трассах не так много обгонов, а болельщикам видно не так много поворотов. В Остине вы можете видеть целых 10 поворотов. На уличной трассе вы можете увидеть машину один раз на круге».