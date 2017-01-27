Экклстоун: я не собираюсь вредить Формуле-1

Бывший глава Формулы-1опроверг слухи о том, что к 2019 году может создать альтернативную гоночную серию.«Я выстраивал этот чемпионат на протяжении последних 50 лет. Я горжусь этой серией, и последнее, что я бы хотел увидеть, — это чтобы ей был нанесён ущерб.Новый владелец серии может вести дела другим способом по сравнению с тем, как работал я, который должен привести к результатам, удовлетворяющим акционеров. Это нормальные действия для руководителя. Это то, что я делал для различных акционеров в прошлом, а также тогда, когда владел 100% акций компании.Меня бы порадовал успех Чейза Кэри на посту главы серии. Я надеюсь, что поклонники Формулы-1 ценят то, что он намеревается вернуть деньги в спорт», — цитирует Экклстоуна Sky Sports.