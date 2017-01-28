Экклстоун: смещение с поста руководителя Ф-1 стало для меня сюрпризом

Бывший глава Формулы-1признался, что смещение с поста руководителя серии стало для него сюрпризом. Новые владельцы Формулы-1 из Liberty Media распределили обязанности Экклстоуна между Чейзом Кэри, Россом Брауном и Шоном Брауном, а самому Берни предоставили статус почётного председателя.«До завершения сделки по приобретению Формулы-1 речь шла о том, что я останусь генеральным директором ещё на три года, чтобы обеспечить плавный переход. Так что я был немного удивлён, когда они (Liberty Media) попросили меня отойти в сторонку», — приводит слова Экклстоуна Daily Mail.