Магнуссен: я бы хотел однажды себя попробовать в NASCAR

Пилот «Хааса»признался, что однажды хотел бы попробовать свои силы в американской серии NASCAR. В среду, 25 января, датчанин побывал в штаб-квартире гоночной команды Джина Хааса Stewart-Haas Racing, выступающей в серии NASCAR Cup, которая располагается в Северной Каролине.«Это гонки очень старой школы, но они также высокотехнологичные. За этими машинами столько же науки, сколько и за нашими болидами, но они всё ещё очень разные… Определённо, я бы однажды хотел это попробовать. Формула-1 — это мой единственный приоритет. Но я страстный поклонник автоспорта, так что NASCAR или любой другой вид автоспорта заводит меня», — цитирует Магнуссена Motorsport.