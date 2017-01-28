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Администратор: сроки на поиски покупателя на «Манор» были очень сжатыми

28 января 2017, суббота. 10:42. Авто
Администратор Джефф Роули, который является партнёром компании  FRP Advisory LLP, которой было доверено внешнее руководство командой «Манор», прокомментировал закрытие конюшни Формулы-1. Ранее администраторы официально объявили о прекращении деятельности компании Just Racing Services Ltd, прежде осуществляющей экономическую деятельность «Манора».

«Вызывает глубокое сожаление тот факт, что команда была вынуждена прекратить поиски покупателя и закрыть свои двери. Процессом администрирования предусмотрен мораторий, допускающий попытку поиска долгосрочного эффективного решения для команды в очень ограниченный период. Печально что никакое решение не было найдено, чтобы бизнес продолжил своё существование в текущем виде», — цитирует Роули Grandprix.
Источник: GrandPrix Сообщить об ошибке
Теги
Манор
Новости. Авто
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