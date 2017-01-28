Новое шасси «Феррари» успешно прошло краш-тесты ФИА

Новое шасси «Феррари», построенное в соответствии с техническим регламентом 2017 года, прошло обязательные краш-тесты ФИА, а значит официально допущено к предсезонным испытаниям, сообщает итальянская редакция Motorsport.Отметим, что в этом году краш-тесты шасси разделены на два этапа. Носовой обтекатель проходит испытания отдельно от основного корпуса машины. «Скудерия» успешно прошла оба теста.Ранее краш-тесты прошла команда «Хаас», которая является клиентом «Скудерии». По слухам, американская команда выбрала более заострённую форму носового обтекателя для своего болида, чем «Феррари».