Хюлькенберг: машины 2017 года кажутся чертовски быстрыми

Новобранец «Рено» Нико Хюлькенберг поделился впечатлениями от работы на симуляторе с новым болидом.
«Новые машины кажутся чертовски быстрыми. (На симуляторе) Третий и девятый повороты (в Барселоне)проходятся на полном газу. Раньше больше всего на это были способны «Ред Булл» или «Мерседес».
Эффект DRS значительно сильнее выражен, чем у машин 2016 года. Но это ничуть не значит, что в Монте-Карло можно будет теперь обгонять. Мы будем ехать на более широких машинах посреди улицы, вот и всё», — приводит слова Хюлькенберга Auto Motor und Sport.