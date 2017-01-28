З. Браун: я считаю Алонсо лучшим пилотом в мире

Руководитель «Макларена»отверг предположения о том, чторазочаровался в проекте после двух тяжёлых сезонов.«Я не вижу, чтобы Алонсо был полностью разочарован. Я не слишком хорошо его знаю, но уже несколько раз с ним встречался и созванивался, и я могу вам сказать, что он распалён.Несмотря на то, что наш болид в прошлом сезоне был не слишком конкурентоспособен, некоторые из его гонок были потрясающе хороши. Послушайте, я буду откровенен: я считаю его лучшим пилотом в мире на данный момент», — приводит слова Брауна официальный сайт Формулы-1.