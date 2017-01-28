Даннер: после 2020 года «Феррари», возможно, будет угрожать уходом

Бывший пилот Формулы-1прокомментировал возможное изменение в распределении доходов между командами чемпионата после 2020 года.«Изменение распределения доходов возможно только после 2020 года. В «Феррари», если они будут не довольны, начнут угрожать уходом, «Мерседес» будет говорить об историческом статусе, а в «Рено» — о том, что без них в Формуле-1 будет мало моторов. Каждый попытается использовать ситуацию в своих интересах. Есть одна проблема: большие команды хотят получать больше маленьких, а маленькие хотят столько же, сколько большие. Берни Экклстоуну удавалось держать ситуацию под контролем в одиночку. Посмотрим, справится ли новое руководство Формулы-1», — приводит слова Даннера Motorsport Magazin.