Кальтенборн: систему распределения доходов нужно менять уже сейчас

Руководитель «Заубера»считает, что новые владельцы Формулы-1 должны в ближайшее время пересмотреть систему распределения доходов между командами, а не ждать срока окончания контрактов, которые заключал Берни Экклстоун, то есть до 2020 года.«Надеюсь, они не будут тянуть до 2020-го. Думаю, они начнут воплощать свой план сразу после завершения сделки. Не понимаю, как нынешняя система может существовать до 2020 года, если она подразумевает финансовые привилегии для некоторых команд, не зависящие от результатов. Чтобы увеличить плотность борьбы, эту систему использовать нельзя», — приводит слова Кальтенборн Racer.