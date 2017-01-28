З. Браун: «Макларен» не будет среди лидеров в 2017 году

Исполнительный директор «Макларена»рассказал о работе команды с «Хондой» и поделился ожиданиями от предстоящего сезона.«Хонда» — наш фантастический партнёр по моторам. Ни одна компания не делает такого же количества моторов. Мы понимаем, что 2015 и 2016 годы были для нас обучающими. Мы также не будем среди лидеров в 2017-м. Но мы все работаем вместе, как команда, наш прогресс очевиден. Мы закончили 2015-й на девятом месте в Кубке конструкторов, 2016-й мы закончили уже на шестом месте», — приводит слова Брауна официальный сайт Формулы-1.