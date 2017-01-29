Легендарный ралли-марафон «Дакар» может вернуться в Перу в 2018 году. Гонка, скорее всего, будет стартовать в столице страны — городе Лима. Об этом рассказал министр внешней торговли и туризма Перу Эдуардо Феррейрос.
«Дакар-2018» будет стартовать в Перу. Мы сделаем необходимые инвестиции. Мы уже этим занимаемся, чтобы быть уверенными в том, что мы получим лучший «Дакар» в Южной Америке. Мы планируем заработать на гонке около $ 300 млн», — приводит слова Феррейроса Rally World.
Одна из причин возвращения «Дакара» в Перу — жёсткая критика Боливии из-за плохих погодных условий. «Дакар» уже проходил на территории Перу — в 2012 и 2013 годах.