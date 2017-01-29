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Ньюи: Ферстаппен напоминает мне Мэнселла стилем вождения

29 января 2017, воскресенье. 17:18. Авто
Технический директор «Ред Булл» Эдриан Ньюи сравнил пилота команды Макса Ферстаппена с чемпионом Формулы-1 1992 года Найджелом Мэнселлом.

«Макс был захватывающим новичком. Ну, не совсем новичком, ведь это был его второй сезон. Но то, как он пилотировал машину, напомнило мне стиль Найджела. В Мэнселле драматично было то, что ты всегда понимал, что за рулём именно он. У него был стиль езды с расставленными локтями, выражаясь метафорически.

Макс такой же, и это захватывающее зрелище. Он сильно напоминает Мэнселла. Это такой подход: „Меня не запугать, я сделаю всё по-своему, и если тебе не нравится, то это твои проблемы“, — цитирует Ньюи Autosport.
Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Теги
Ред Булл Макс Ферстаппен Эдриан Ньюи
Новости. Авто
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