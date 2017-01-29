Стоунер поработает на предсезонных тестах «Дукати»

Двукратный чемпион MotoGP Кейси Стоунер, ныне выступающий тест-пилотом «Дукати», присоединится к команде на предсезонных тестах в Малайзии.
Стоунер и Микеле Пирро уже могли опробовать новый байк команды на частных тестах, но плохая погода не позволила им выполнить всю тестовую программу. В итоге «Дукати» решил использовать третий байк на тестах на «Сепанге», чтобы дать им поработать наравне с боевыми пилотами Хорхе Лоренсо и Андреа Довициозо. Стоунер отработает в первый день, Пирро во второй, а кому достанется третий команда решит потом.
Тесты в Малайзии пройдут с 30 января по 1 февраля.