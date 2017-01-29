Масса: в 2017 году в Формуле-1 возможны сюрпризы

Пилот «Уильямса»считает, что смена технического регламента Формулы-1 повысит шансы на сюрпризы, и надеется, что один из них преподнесёт его команда.«Конечно, „Мерседес“ и „Ред Булл“ будут очень быстры. Но в этом году также возможны сюрпризы. Я очень надеюсь, что наши парни хорошо поработают на базе и машины будут хороши.Грядут перемены, но я люблю сильные изменения условий. Тогда приходится много работать, чтобы понять новые правила. Я люблю такие вызовы», — цитирует Массу Speedweek.