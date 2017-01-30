Тодт: поклонники ралли должны соблюдать правила безопасности

Президент ФИА Жан Тодт призвал болельщиков повышать свой уровень осведомлённости о потенциальных рисках ралли, чтобы в будущем избегать трагедий, подобных тем, что произошла на WRC Ралли Монте-Карло.
На первом спецучастке Ралли Монте-Карло автомобиль Хэйдена Пэддона попал в аварию, зацепив зрителя. После аварии пострадавший был направлен в госпиталь в Ницце на вертолёте, однако, несмотря на усилия медицинского персонала, зритель скончался.
«Это очень печальный инцидент. Его можно было бы избежать. В жизни нужно быть дисциплинированным, если у вас нет дисциплины, то хотя бы нужно проявлять уважение. Автоспорт опасен, если все не работают в одном направлении. Мне очень жаль семью погибшего, и я прошу прощения от всей семьи ралли. Я надеюсь, что это поможет повысить осведомлённость людей о безопасности, если они захотят прийти посмотреть это грандиозное шоу. Люди должны быть образованными и следовать инструкциям. Последствия могут быть ужасными, поэтому людям нужно учиться», — приводит слова Тодта Autosport.