Читатели «Чемпионата» считают, что Боттас будет в 2017 году не хуже Хэмилтона

«Чемпионат» подвёл итоги опроса, в котором читателям предлагалось дать прогноз относительно выступленияв дебютном сезоне за «Мерседес», где его напарником будет трёхкратный чемпион мираБольшинство респондентов — 47% (1043 человека) — считают, что финн будет выступать примерно на уровне своего титулованного напарника. Ещё 43% (950 человек) считают, что Боттас будет существенно уступать товарищу по команде. Оставшиеся 10% респондентов (224 человека) предполагают, что новичок в первом же сезоне превзойдёт Хэмилтона.Результаты голосования в графическом отображении можно посмотреть