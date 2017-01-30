Читатели «Чемпионата» считают, что Боттас будет в 2017 году не хуже Хэмилтона

«Чемпионат» подвёл итоги опроса, в котором читателям предлагалось дать прогноз относительно выступления Валттери Боттаса в дебютном сезоне за «Мерседес», где его напарником будет трёхкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.
Большинство респондентов — 47% (1043 человека) — считают, что финн будет выступать примерно на уровне своего титулованного напарника. Ещё 43% (950 человек) считают, что Боттас будет существенно уступать товарищу по команде. Оставшиеся 10% респондентов (224 человека) предполагают, что новичок в первом же сезоне превзойдёт Хэмилтона.
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