Росси: новый мотоцикл «Ямахи» очень хорош

Гонщик заводской команды MotoGP «Ямаха»остался доволен работой нового мотоцикла после первого дня тестов в Малайзии.«Сегодня был очень интересный день, потому что мы впервые протестировали настоящие байки, которые будем использовать в предстоящем сезоне. «Ямаха» серьёзно потрудилась в Японии и сделала мотоцикл, который лучше, чем тот прототип, что мы тестировали в ноябре.Мы много работали с электроникой мотора, и то же самое касается шасси. Завтра у нас будет немного другое шасси. Но мотоцикл очень хорош», — приводит слова Росси Autosport.