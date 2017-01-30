G-Drive и Русинов продолжат выступления в FIA WEC

За рулём машины под №26 продолжит выступать россиянин Роман Русинов. В предстоящем чемпионате мира к нему присоединится новобранец G-Drive Racing француз Пьер Тирье, имеющий за плечами титул в ELMS и второе место в «24 часах Ле-Мана». Имя третьего гонщика экипажа будет названо позднее – в настоящий момент ведутся переговоры с несколькими пилотами с опытом выступлений в Формуле-1.
Техническим партнёром G-Drive Racing в новом сезоне будет выступать коллектив TDS Racing. В его активе более 10 лет участия в автомобильных соревнованиях на международной арене, включая гонки на выносливость.
«Скажу честно, что собрать воедино все слагаемые для достижения самых высоких целей было непросто. В этом году изменился технический регламент, что потребовало поиска нового поставщика прототипа и двигателя. Над этим мы работали последние шесть месяцев и в итоге остановили свой выбор на новой модели Oreca. Мы считаем, что эта машина будет самой быстрой. Старта сезона ждём с оптимизмом. Наша цель — только победы», — отметил Роман Русинов.
Чемпионат мира по гонкам на выносливость 2017 года стартует 16 апреля в британском Сильверстоуне. За две недели до этого в итальянской Монце состоится так называемый «Пролог» – коллективные предсезонные тесты участников грядущего первенства FIA WEC.
Новый автомобиль G-Drive Racing