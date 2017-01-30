Алонсо ожидает, что некоторые команды неверно истолкуют новые правила

Пилот «Макларена»считает, что с высокой долей вероятности можно ожидать, что некоторые команды неудачно интерпретируют технический регламент на сезон-2017 и будут серьёзно уступать своим соперникам.«Когда есть новые правила, вам может повезти, а может и не повезти. Всё зависит от того, как каждая из команд интерпретирует эти правила, какой выйдет философия болида. Быть может, вы решите пойти направо там, где кто-то другой в паддоке пойдёт налево, и через четыре-пять гонок вы увидите, что ваша аэродинамика не работает, потому что вы ошиблись. Надеюсь, мы будем одной из тех команд, которые начнут правильно с самого начала.Топ-двигатель сейчас у «Мерседеса», и догнать его по мощности будет нелегко, не только для нас, но и для всех. Но я думаю, что мы будем достаточно близки, чтобы бороться. Я на 100% уверен, что мы сможем достичь той мощности, которую для себя обозначили. Что касается аэродинамики, тут больше вопросов», — приводит слова Алонсо Autosport.