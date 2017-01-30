«Макларен» выиграл тендер ФИА на поставку стандартных датчиков для моторов Ф-1

Компания McLaren Applied Technology выиграла тендер на поставку датчиков давления и температуры двигателей для моторов Формулы-1 на период с 2018 по 2020 год. В рамках усилий по сокращению расходов ФИА в июле прошлого года объявила конкурс на поставку стандартных датчиков.«Макларен» был признан победителем конкурса после оценки представленных технологий со стороны всех заинтересованных сторон.Команды впервые будут использовать подобные датчики от одного поставщика. Следует отметить, что «Макларен» уже поставляет командам Ф-1 стандартные блоки управления электроникой (ECU).«Мы рады, что McLaren Applied Technologies был выбран ФИА качестве единого поставщика датчиков давления и температуры для двигателей, которые будут использоваться в Ф-1 с 2018 по 2020 год.Наша миссия состоит в том, чтобы обеспечить непревзойдённый уровень обслуживания, позволяя командам и серии расти и радовать болельщиков по всему миру», — отметил глава автоспортивного подразделения McLaren Applied Technologies Роди Бассо, слова которого приводятся в официальном пресс-релизе.