Вольф: Формула-1 не должна отказываться от гибридов

Руководитель «Мерседеса»призвал Формулу-1 не отказываться от гибридных моторов, несмотря на недовольство части фанатов и специалистов их низкими громкостью и мощностью.«Нам надо посмотреть, как выжать ещё больше мощности из этих гибридов. Формула-1 — самая быстрая лаборатория в мире, и мы не должны сдаваться. 100% электрические двигатели могут появиться в мире уже через 10-15 лет, и возвращение к старым моторам — неверный шаг», — приводит слова Вольфа Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.