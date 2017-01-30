Сайнс-младший: кто сказал, что обгонов будет меньше? Ещё рано судить

Гонщик «Торо Россо»призвал не утверждать раньше времени, что смена технического регламента уменьшит число обгонов в Формуле-1.«Откуда им знать? Сказать по правде, мне не нравится то, сколько негатива я услышал за последние месяцы. Не знаю, как они могут судить ещё до того, как мы протестировали машины. Ещё слишком рано.У нас теперь новая Формула-1, так что посмотрим. Может, эффективность DRS повысится. Может, улучшенные шины позволят больше атаковать и обгонять.Мощность моторов почти 1000 л.с., аэродинамика близка к тем волшебным годам, о которых все говорят. Мы давно не видели таких широких шин, и „Пирелли“ говорит, что они не будут деградировать и позволят атаковать.Будет больше напряжения и обгонов, потому что мы были сильно ограничены тем, что позволяли стюарды, а они были непоследовательны. Кажется, теперь они позволят бороться», — цитирует Сайнса El Confidencial.