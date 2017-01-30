Премию Михаэля Шумахера вручили паралимпийской чемпионке

Паралимпийская чемпионка 2016 года в прыжках в длину Ванесса Лоу стала первой лауреаткой премии Keep Fighting Award, которую спонсирует семья Михаэля Шумахера. Вручение прошло 30 января в Дюссельдорфе. Приз Лоу вручил президент ФИА Жан Тодт.Keep Fighting Award — инициатива семьи Шумахера, направленная на поддержку благотворительности.«Мы пытаемся показать Михаэля как спортсмена и бойца. Мы планируем множество всего: футбольные матчи, аукционы с предметами из его частной коллекции. То, в чём могут поучаствовать фанаты», — цитирует менеджера гонщика Сабину Кем Speedweek.